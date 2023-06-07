Каховська ГЕС – питання №1 та невтішна інспекція бомбосховищ: Зеленський провів важливу нараду

У ніч проти 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Наразі цей теракт став питанням, яке обговорюється найактивніше. На цьому наголосив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що провів 7 червня важливу нараду та поділився її результатами. Зокрема, зазначив, що інспекція бомбосховищ виявилася невтішною.

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Результати селекторної наради

Ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі. Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці,

– зазначив президент.

Він наголосив на евакуації людей. Також зазначив, що терміново необхідно забезпечити питною водою та довготривалими рішеннями ті населені пункти, які живилися від водосховища. Крім того, необхідно буде оцінити збитки й екологічну шкоду, якої завдали росіяни.

Президент додав, що на лівому березі евакуацію окупанти провалили повністю. Тож, наша держава звертатиметься до міжнародних організацій.

Також обговорювали під час селектора ситуацію на фронті. Крім того, вивчали дані розвідки, забезпечення нашого війська технікою та боєприпасами.

Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні,

– додав він.

Скільки людей могли залишитися без води

Перед тим Володимир Зеленський опублікував ще один допис про ситуацію на Херсонщині. За його словами, росіяни вкотре довели, що вони – "загроза для всього живого".

Абсолютно свідоме знищення одного з найбільших водосховищ України. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. Сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води,

– підкреслив він.

Глава держави зазначив, що залучені всі служби та ті, хто може надати людям допомогу. Водночас слід розуміти, що Україна може рятувати лише тих, хто залишився на підконтрольній території. Натомість Росія навіть пальця об палець не вдарила на лівому березі Дніпра. І це, за словами глави держави, вкотре демонструє цинізм, з яким вона ставиться до людей.