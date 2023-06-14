Мертва риба та затоплені кладовища: The Economist показав фото катастрофи після підриву ГЕС

Наслідки підриву Каховської ГЕС просто жахають. У населених пунктах Херсонщини дерев'яні хрести та гранітні пам'ятники вкриті брудом і бур'янами. До того ж у деяких місцях смердить мертвою рибою.

На сьогодні підтверджено загибель 23 осіб і 29 вважаються зниклими безвісти після підриву ГЕС. Це також спричинило одну з найбільших екологічних катастроф у Європі за десятиліття.

Зверніть увагу Путін псих чи злочинець: якого ефекту він хотів досягти підривом Каховської ГЕС

Наслідки катастрофи після підриву Каховської ГЕС

Іноземне видання The Economist оприлюднило кадри того, що сьогодні відбувається на Херсонщині. Так, на одних з фото можна побачити, що в селі Одрадокам'янка затопило й кладовище.

До війни у селі проживало понад 3 тисячі осіб. Зараз залишилося лише 300, більшість з яких занадто старі та слабкі, щоб кудись евакуюватись. Люди отримують світло від бензинового генератора, а питну воду – з місцевої свердловини.

У виданні зазначили, що наслідки обвалу дамби будуть відчуватися поколіннями. Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на Херсонщину чекає "екологічна бомба масового ураження".

Затоплення територій у нижній течії Дніпра нижче зруйнованої Новокаховської дамби та висихання територій над нею, а також забруднення Чорного моря поставить під загрозу зникнення деяких видів флори та фауни.

Це міжнародна екологічна катастрофа, і поки тривають бойові дії, мало що можна зробити для довкілля,

– вважає викладач Херсонського державного університету Іван Мойсієнко.

Жахливі наслідки підриву Каховської ГЕС / фото The Economist

Після підриву Каховської ГЕС багато людей зникло безвісти

Нагадаємо, що 13 червня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що безвісти зниклими вважаються 43 людини, з них 7 – діти.

12 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що дані про загиблих поступають з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Однак він не назвав точні цифри.

До речі, офіційний міський голова тимчасово окупованих Олешок Євген Рищук заявив, що вже відомо про 9 підтверджених загиблих.