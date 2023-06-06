Затоплені зоопарк, будинки та дитмайданчики: з'явилися кадри наслідків підриву Каховської ГЕС

6 червня російські терористи цинічно підірвали Каховську ГЕС. Наразі більшість населених пунктів затоплено.

Місцева влада каже, що наразі лежачих і маломобільних людей вивозять до лікарень. До чого призвів підрив Каховської ГЕС і що зараз відбувається на Херсонщині – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Відновленню не підлягає: Каховська ГЕС повністю зруйнована підривом зсередини

Наслідки підриву Каховської ГЕС

З’явилися кадри наслідків підриву ГЕС, які зробив український безпілотник.

Кадри з дрона: дивіться відео



Кадри наслідків підриву ГЕС / фото 24 Каналу

Мер Нової Каховки повідомив, що вже затоплений зоопарк, літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку. Також затоплені кафе та дитячий майданчик.



Нову Каховку вже затопило / фото із соцмереж



Затоплена Нова Каховка / фото із соцмереж

До того ж у мережі показали, як зараз виглядає правий берег Херсонщини біля села Одрадокам'янка. Також поширюють відео річки Інгулець.

Що відбувається на правому березі Херсонщини / фото із соцмереж

Так виглядає зараз підприємство "Нібулон" у селищі Козацьке на Херсонщині.

На Острові триває евакуація з трьох пунктів збору. Гідропарк і Нафтогавань вже затоплено. Наразі лежачих і маломобільних людей вивозять до лікарень.

Гідропарк і Нафтогавань вже затоплено / фото Романа Мрочка

Підрив Каховської ГЕС: останні новини