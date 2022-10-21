Воєнна мета чи терор: навіщо росіяни замінували Каховську ГЕС

Жодної військової мети мінування Каховської ГЕС не має – не буде Дніпро стояти 5 днів з аномально високим рівнем води. Розлив Дніпра – це одномоментна дія, може бути хіба що ударна водяна хвиля.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він також припустив, що росіяни таки підірвали Каховську ГЕС – правий берег вищий за лівий, а наші війська на правому березі.

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Як тільки спаде хвиля, то, за словами Петра Черника, нам знову нічого не заважатиме наносити артилерійські удари по ворожих позиціях.

Такі погрози росіян – класичний акт тероризму. Окупанти добре розуміють, що Херсонщину вони втратять, тому вони панічно шукають вихід з цієї ситуації,

– зазначає фахівець.

За словами експерта, росіяни не вигадали нічого кращого, аніж використати зброю масового ураження. "Тому ще раз підкреслю – у підриві ГЕС немає жодної військової мети, а виключно тероризм", – резюмує він.

Які наслідки матиме підрив дамби Каховської ГЕС

Наслідки підриву дамби можуть бути катастрофічними. Йдеться про підтоплення навколишніх сіл і навіть Херсона нижче по Дніпру, проблеми з охолодженням Запорізької АЕС та водопостачанням Півдня України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв це зі зброєю масового ураження. Мовляв, наслідки будуть однаково серйозними.

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У разі аварії на Каховській ГЕС усі міста і села, що лежать нижче греблі, будуть або підтоплені, або затоплені повністю.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, а сотні тисяч людей можуть постраждати.

Він наголосив, що підрив Каховської гідроелектростанції призведе до катастрофи із величезною кількістю людських жертв, однак це зашкодило б і самим окупантам – зокрема в Криму.