Каховського водосховища вже фактично не існує: супутникові знімки шокують

У мережі оприлюднили нові супутникові знімки після підриву росіянами ГЕС. Каховського водосховища фактично не існує.

Згідно з кадрами з супутника, залишилася лише сама річка Дніпро, кілька приток і невеликих озер у цьому районі. Про це інформує 24 Канал.

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Каховського водосховища фактично не існує

Оприлюднені кадри шокують. Вони підтверджують, що водосховища більше немає.

Супутникові знімки водосховища: дивіться відео

Зауважимо, що на картах EO Browser з'явилися поточні супутникові зображення районів Запорізької АЕС. Видно, що Дніпро навколо станції висох. Однак, резервуари для охолодження реакторів досі заповнені.

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Супутниковий знімок районів ЗАЕС / Скриншот

Пустеля замість водосховища

Підірвавши Каховську ГЕС, окупанти штучно створили на території України пустелю. У мережі показали відео, як виглядає Каховське водосховище на правому березі від окупованого Енергодара.

На оприлюднених кадрах чітко видно, що води у ньому немає взагалі. Автор відео припустив, що через кілька місяців на місці Каховського водосховища буде величезна пустеля.