Підрив Каховської ГЕС: кількість зниклих безвісти різко зросла, серед них є діти

У МВС України заявили, що наразі на території Херсонської області фактично підтоплено 46 населених пунктів. З них 32 – на підконтрольній території.

У МВС України заявили, що штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС працює. Людям надають необхідну допомогу.

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Дані по Херсонській області

На території Херсонської області підтопленими залишаються 46 населених пунктів:

32 (3 821 будинок) – на підконтрольній Україні території;

14 – на тимчасово окупованій території.

Евакуювати вдалося 2 718 людей. Серед них – 190 дітей. Зниклими безвісти вважають 35 людей. Серед них – 7 дітей.

Дані по Миколаївській області

На території Миколаївської області зафіксували 31 підтоплений населений пункт. Евакуювали майже тисячу людей. Серед них – 167 дітей. На жаль, загинула одна людина.

Дані по Дніпропетровській області

Наразі на Дніпропетровщині без водопостачання залишилися майже 162 тисячі абонентів. Людям підвозять питну та технічну воду. Наразі роблять усе можливе, аби повернути людям стабільне водопостачання.

Людей попереджають про загрозу

В ОК "Південь" українців попередили про загрозу. Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що спричинило масове віднесення течією мін, а також – іншої вибухівки. Людей й раніше попереджували про загрозу: у Чорному морі були міни, які залишили російські загарбники. Водночас тепер загроза зросла у рази.