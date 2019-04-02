Как проголосовала армия в зоне ООС на Донбассе: обновленные данные

Цензор.Нет провел подсчет результатов голосования военнослужащих в зоне ООС. Согласно данным Центризбиркома для голосования военнослужащих ООС были открыты 79 специальных избирательных участков близ линии фронта на территории Донецкой и Луганской областей. По состоянию на 15:00 1 апреля в систему ЦИК были внесены данные протоколов 73-х спецучастков.

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На 73-х участках военнослужащие проголосовали так:

1. Порошенко – 11580

2. Зеленский – 11255

3. Гриценко – 1095

4. Тимошенко – 939

5. Кошулинский – 922

6. Смешко – 893

7. Ляшко – 655

8. Бойко – 555

9. Вилкул – 344

Остальные кандидаты набрали незначительное число голосов.

Таким образом, действующий Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко занял первое место. Однако его отрыв от Зеленского небольшой, и суммарно в армии оппозиционные к Порошенко кандидаты имеют значительный перевес.

Таким образом, утверждения сторонников Порошенко, что якобы армия его безоговорочно поддерживает оказались мифом, в зоне ООС военнослужащие большую часть голосов отдали оппозиционным кандидатам.

Фактически, армия большинство голосов отдала оппозиции, а не Порошенко, несмотря на массированную кампанию "Армия, віра, мова", голосование военнослужащих также оказалось протестным.

Авторитет и дела Верховного Главнокомандующего, тем не менее, позволили ему стать лидером симпатий военнослужащих, а значит, многие в армии ценят деятельность Порошенко, и это также важно отметить, характеризуя ситуацию.

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Думаю, данные еще 6 участков, которые куда-то пропали, если и скорректируют эту тенденцию, то незначительно.

Неприятно удивляют высокие результаты двух пророссийских кандидатов – Бойко и Вилкула, которые демонстрируют связи с Москвой, и готовность сдать Путину украинские земли. То, что военнослужащие Украины спокойно голосуют за сторонников союза с РФ, показывает крайне слабую работу с личным составом, проблемы морально-психологического воспитания в воинских частях. Они голосуют, потому что не видят в этом каких-то неудобств, не считают, что это плохо, и не считают необходимым даже скрывать свои убеждения. Значит, с людьми не говорят, не разъясняют.

Это результат не внимания командования ВСУ к комплектованию войск, нехватка офицеров и сержантов, набор случайных людей для заполнения штатных должностей в условиях большого некомплекта, отсутствие внимания командования к настроениям людей, крайне слабая идеологическая работа. Как могут защищать Украину люди, которые не верят в ее независимое будущее? Какова реальная боеспособность таких военнослужащих?

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