"Калібр" вдарив по аеродрому Краматорська, – Кириленко про ніч на 24 лютого

Павло Кириленко – очільник Донецької ОВА – розповів про першу ніч повномасштабного російського вторгнення. Він пригадав, що до 24:00 23 лютого тривала нарада.

Кириленко зауважив, що тоді вже розуміли, як може розвиватися ситуація. Водночас розуміння, що розпочнеться повномасштабне вторгнення, ще не було.

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Близько першої години ночі я поїхав на місце, де я перебуваю. А опів на четверту вже "Калібр" вдарив по аеродрому Краматорська,

– розповів Кириленко.

Голова Донецької ОВА заявив, що у нього відразу був зв'язок з офіційним Києвом. Варіант розвитку подій відпрацювали ще у листопаді 2021. Тоді вже знали, як керувати областю та де перебувати. Ще до вторгнення розуміли: напрямок Донбасу буде основним.

"Мені написав очільник Офісу Президента: "Що у тебе?". А я: "У мене вже два прильоти". І все, я зрозумів, що по всій державі точкові по військових об'єктах удари. Так воно розпочалось", – пригадав Кириленко.

"Або ми будемо протистояти, або ворог не зупиниться"

Голова ОВА пригадав 16 лютого – День Єднання. Кириленко розповів, що того дня разом з Володимиром Зеленським був у Маріуполі. Вже було видно, що загострення відбулося по лінії зіткнення.

Голова ОВА наголосив: військові інформували, що обстрілів такої інтенсивності не було з 2015 року. Їхня кількість зростала ще з 15 – 16 лютого.

Кириленко зауважив, що дії керівництва Росії суперечать будь-якому здоровому глузду. Це наче сидіти на дереві і спилювати його під собою. Голова ОВА переконаний: влада країни-окупантки розуміла, що однозначно будуть жорсткі санкції. Вони потягнуть Росію у прірву.

Однак країна-окупантка багато не прорахувала. Зокрема, як українці об'єднаються навколо влади, відкинуть усі попередні політичні аспекти та збагнуть, хто ворог і як його перемагати. Ефект паніки швидко відійшов.

"Ми ж усі живі люди – є страх, є панічні настрої, є гострі ситуації і вони постійно бувають, але ми розуміли, як діяти і що це повномасштабне вторгнення. Немає іншого вибору: або ми будемо протистояти, або ворог не зупиниться. Його план тоді вже був зрозумілий і відкритий", – підсумував Кириленко.

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