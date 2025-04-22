Росіяни посилили підводні човни: тепер несуть більше "Калібрів" – Плетенчук
- Російські підводні човни в Чорному морі тепер можуть нести до шести ракет "Калібр" замість чотирьох, що збільшує їхні ударні можливості.
- На Чорноморському флоті Росії є три підводні човни проєкту 636, а "Алроса" виконує патрульну функцію.
Окупанти наростили ударні можливості субмарин у Чорному морі. Замість чотирьох "Калібрів" тепер можуть запускати до шести.
Про це в телеефірі розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук, повідомляє 24 Канал.
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Росія посилила свої підводні сили
Російські підводні човни в Чорному морі тепер здатні нести шість ракет типу "Калібр", замість чотирьох, як раніше.
Зараз перебуває один носій – підводний човен. Як ви бачите, статистика зараз виглядає трошки по-іншому. Раніше ви бачили підводний човен з чотирма можливими "Калібрами", зараз – це вже шість можливих ракет,
– заявив він.
За словами речника, таким чином росіяни намагаються посилити бойові спроможності своїх носіїв для завдання ударів.
Основний тип човнів, які окупанти наразі використовують – це підводні човни, тому що це більш безпечно для них. Тому, імовірніше за все, вони в такий спосіб вирішили його бойові спроможності підвищити,
– додав Плетенчук.
Він також зазначив, що загалом на Чорноморському флоті Росії три підводні човни проєкту 636, ще один – "Алроса" – не є носієм і виконує радше патрульну функцію.