Загроза "Калібрів" з моря знову актуальна: у Силах оборони зробили заяву

"Бавовна" у Криму свого часу створила для росіян незручності у використанні крилатих ракет "Калібр". Втім, наразі противник зумів знайти вихід із ситуації.

Росіяни протягом тривалого часу не запускали по Україні "Калібри". У Силах оборони пояснювали, що окупанти мають труднощі з обслуговуванням агрегатів, звідки випускають ці ракети, а також із їх завантаженням. Адже логістика та інфраструктура зосереджена в Криму, а ракети з метою збереження базуються у Новоросійську, передає 24 Канал.

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Небезпека з моря поновилася

Втім, зараз стало відомо, що ворог, ймовірно, розв'язав проблему із завантаженням "Калібрів" на свої ракетоносії. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, про те, що окупанти знайшли вихід свідчить використання ними надводних кораблів. Плетенчук підкреслив, що противник довго морочився із цією задачею, яка, насправді, не була складною.

Зараз росіяни вже навчилися завантажувати ракети на підводні човни, де цей процес здійснюється горизонтально.

Якщо надводні кораблі – то трохи інше обладнання для вертикального завантаження. Дивно, що вони пів року не могли доставити плавучий кран,

– пояснив речник.

Військовий зазначив, що носіїв "Калібрів" у Чорному морі немає. Втім, він закликав не ігнорувати тривогу. Ймовірно, ворог займається накопичуванням ракет і готується до атаки.

Нагадаємо, що 17 жовтня окупанти вивели у Чорне море 2 ворожі кораблі, один з яких був носієм "Калібрів".