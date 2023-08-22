Можуть бути десятки "Калібрів": Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росія станом на вечір 21 серпня збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Мовиться про 2 наводних та 1 підводний.

Повідомили, що наразі сумарний залп "Калібрів" може сягати 20. Окрім того, наголошують, що загальна кількість складу корабельного угрупування – 11 одиниць.

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В Чорному морі кількість ракетоносіїв ворог збільшив до 3 – 2 надводних та 1 підводний. Сумарний залп "Калібрів" може досягати до 20,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликають не нехтувати повітряною тривогою. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Що кажуть в ОК "Південь"

В ОК "Південь" також звернули увагу на небезпеку. Там наголосили, що ракетний удар російські окупанти можуть завдати будь-якої миті. Ситуація залишається напруженою. Рівень ракетної загрози оцінюють як дуже високий.

Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Загарбники часто атакують Україну також різноманітними фейками. Не залишаємо ворогу жодних шансів.