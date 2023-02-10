"Ой, не бачить баба": в мережі висміяли Міноборони Румунії за заперечення прольоту "Калібру"

Росія 10 лютого завдала масованого ракетного удару по території України. Вдалася вона у цей час й до провокації, запустивши свої "Калібри" через території Молдови та Румунії, яка є країною-членом НАТО.

Однак якщо у Молдові визнали такий інцидент та терміново викликали посла Росії в Молдові, то у Румунії натомість заявили, що "Калібр" не перетинав її кордонів. Така відповідь країни, що є членом Альянсу, не могла залишитися без реакції мережі, про яку розповідає 24 Канал.

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Закрила очі замість того, щоб закрити небо

Звісно, користувачі соцмереж одразу звернули увагу на "сліпоту" Міноборони цієї держави. Замість таких заяв очікувалася більш сувора реакція, адже провокації Росії, зокрема, наражають на небезпеку життя та здоров'я громадян самої ж Румунії.

Глибоке занепокоєння та виключення з Альянсу

На небезпеку наслідків російських провокацій у мережі також звернули увагу. Як й на те, що цього разу Румунія не наважились висловити глибоке занепокоєння.

Ба більше, у мережі жартують, що з такою рішучістю НАТО реагувати на провокації Росії, Румунію швидше виженуть з Альянсу.

Також у мережі показали Міноборони Румунії, як насправді потрібно реагувати на ворожі ракети у своєму повітряному просторі. Вдалося це зробити завдяки лише одному скриншоту застосунку "єППО".

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