У Каліфорнії офіційно дали дозвіл збирати підписи за незалежність та вихід зі складу США

Каліфорнія планує від'єднатися від США, і там уже розпочали збір підписів. Державна секретарка штату Ширлі Вебер дозволила цим займатися ініціатору руху Calexit Маркусу Евансу.

Дозвіл був виданий у понеділок, 27 січня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційну заяву Ширлі Вебер.

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Які умови для реалізації ініціативи Calexit

Евансу, який вважає, що зараз найкращий час для організації Calexit, дали час до 22 липня 2025 року, щоб зібрати необхідні підписи під петицією щодо незалежності Каліфорнії.

Ми вважаємо, що зараз дуже вдалий час для Calexit. Зараз ми перебуваємо у кращому становищі для здійснення Calexit, ніж у 2016 році,

– заявив він.

За шість місяців під документом потрібно зібрати 546 651 підпис від зареєстрованих виборців, щоб отримати підтримку в 5% від загальної кількості голосів, поданих за губернатора на виборах у листопаді 2022 року.

Тоді петицію потрібно буде передати в уповноважені виборчі округи. Якщо під нею буде достатньо підписів, то до виборчого бюлетеня у листопаді 2028 року внесуть питання "Чи має Каліфорнія вийти зі Сполучених Штатів і стати вільною та незалежною країною?".

"Якщо принаймні 50% зареєстрованих виборців візьмуть участь у цих виборах і принаймні 55% проголосують "за", це означатиме "вотум недовіри Сполученим Штатам Америки" та "волевиявлення народу Каліфорнії" стати незалежною країною, але не змінить нинішній уряд Каліфорнії чи відносини зі Сполученими Штатами", – йдеться у заяві Вебер.

Також, як раніше заявляли у NYT, прапор США буде знято з усіх державних будівель Каліфорнії.

Передбачається, що Calexit обійдеться Каліфорнії щонайменше в 10 мільйонів доларів, а на діяльність комісії доведеться виділяти 2 мільйони доларів на рік.