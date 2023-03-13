Каліфорнія йде під воду: у штаті – масштабна повінь

У американському штаті Каліфорнія масштабна повінь. Після попередньої повені в регіоні знову прогнозують проливний дощ, що погіршить ситуацію.

За даними синоптиків, на нього слід очікувати у понеділок 13 березня. У Національній службі погоди запевнили, що мовиться про центральну та північну Каліфорнію.

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Що відомо про негоду в Каліфорнії

Черговий шторм рухається до постраждалої від повеней Каліфорнії, де жителі все ще борються з непроїзними дорогами, розлитими річками, затопленими кварталами та проривом дамби, через що сотні людей були змушені евакуюватися,

– повідомляє преса.

Також зазначили, що 12 березня довелось перекрити частину каліфорнійського шосе 1, адже на дорозі була вода. Ба більше, через повінь довелось закрити дорогу від Салінасу до шосе 129 у Ватсонвіллі.

"Очікується, що нова атмосферна річка вдарить по штату в понеділок (13 березня – 24 Канал), загрожуючи сильним дощем і ще більшими повенями в центральній і північній Каліфорнії саме тоді, коли ще одна атмосферна річка спадає", – заявила Національна служба погоди.

. Атмосферні річки – це вузькі області вологи, які містять багато водяної пари, яку можуть переносити на тисячі миль.

Також людей попередили, що варто бути готовими до евакуації та стежити за новинами. Адже орієнтовно 15 мільйонів людей можуть постраждати від повені.

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Що відомо про повінь у Каліфорнії

Буквально 12 березня видання повідомило, що ще один сильний шторм був у Каліфорнії, змусивши тисячі людей евакуюватися. На жаль, щонайменше двоє людей загинули, а дамба в прибережному окрузі Монтерей обвалилася. Попередньо відомо, що:

інтенсивна серія штормів була в Каліфорнії останні декілька тижнів;

від останнього шторму очікували ще до 23 сантиметрів дощу на вже просочений водою ґрунт;

частина потужної атмосферної річки прискорить танення величезного снігового покриву, що нагромадився на пагорбах. Адже її ще називають "Ананасовий експрес" через теплу субтропічну вологу, яку вона приносить із Гаваїв;

води загрожують посилити повінь.

В Power Outage написали, що орієнтовно 25 мільйонів людей – попереджені про повінь, понад 25 тисяч – були без світла.