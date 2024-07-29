Під час пожежі в Каліфорнії утворився вогняний торнадо: видовищне відео
У Каліфорнії під час масштабної лісової пожежі помітили рідкісне явище. Там утворився вогняний торнадо.
Незвичне явище зафіксували у парку Файр поблизу міста Чіко. Видовищними відео із місця події активно діляться у соцмережах очевидці, пише 24 Канал.
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Пожежа стала шостою за потужністю в історії штату
У Каліфорнії наразі вирує масштабна лісова пожежа. За словами місцевої влади, вона стала шостою за потужністю в історії штату.
В AP повідомили, що поліція затримала можливого винуватця пожежі – 42-річного чоловіка, який нібито штовхнув охоплену вогнем машину в яр у Чіко, а потім утік.
Загоряння почалося 24 липня в окрузі Батт і до 29 липня поширилася на ще три округи – Плумас, Шатса і Техама. З вогнем борються 4 000 пожежників, деякі з яких працюють безперервно ще з першого дня загоряння.
Наразі відомо, що пожежа знищила щонайменше 66 будівель, але з кожним днем кількість зростає.
А днями там помітили рідкісний вогняний торнадо. Це явище виникає унаслідок потужних лісових пожеж.
У Каліфорнії помітили вогняний торнадо: дивіться відео
На відео видно вогняний вихор. Науковці розповідають, що загасити таке полум'я практично неможливо.
Рідкісний вогняний торнадо зафіксували у Каліфорнії: дивіться відео