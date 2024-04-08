У Калінінградській області Росії горів ракетний корабель "Серпухов", – джерела

Росія знову має втрати серед свого флоту, однак цього разу не в Чорному морі. Так, у Калінінградській області країни-агресорки горів ракетний корабель "Серпухов".

Внаслідок займання судно має значні ушкодження. Про це 24 Каналу розповіли джерела в українських спецслужбах. Варто зазначити, що до цього окупанти повідомляли про пожежу на судні "Катерина Велика" у Владивостоці.

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У Росії горів корабель "Серпухов"

Співрозмовники розповіли журналістам, що на кораблі "Серпухов" пожежа сталася 7 квітня. Джерела розповіли, що це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є п'ятим кораблем з цієї серії.

Це була успішна операція ГУР. Корабель надовго виведений з ладу,

– зазначило джерело.

За попередніми даними, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області Росії. Причини займання "Серпухова" наразі не розголошуються.

Що відомо про корабель "Серпухов", що горів у Росії

"Серпухов" – це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, а з 2017 року перейшов у Балтійський флот. Корабель, названий на честь міста Серпухов, був офіційно спущений на воду 3 квітня 2015 року.

Водотоннажність судна становить 949 тонн, довжина – 74,1 метра, ширина – 11 метрів. Висота судна становить 6,57 метра, а осадка – 2,6 метра. Екіпаж судна складається з 32 осіб. Корабель може розвивати максимальну швидкість 25 вузлів і дальність плавання 2 500 миль на швидкості 12 вузлів. Автономність судна становить 10 днів.



Корабель "Серпухов" горів у Калінінградській області / Фото з російських ЗМІ

За даними з відкритих джерел, корабель "Серпухов" оснащений вертикальною пусковою установкою 3С14, здатною нести 8 крилатих ракет "Онікс". Існують плани, що в майбутньому на пусковій установці також можна буде розміщувати ракети 3М22 "Циркон" і "Калібр", що дозволить кораблю вражати наземні цілі на відстані до 1 500 кілометрів з неядерною боєголовкою, і потенційно до 2 000 кілометрів за альтернативними даними.

Крім того, артилерійське озброєння корабля включає 100-міліметрову гармату А-190 "Універсал" і 30-міліметрову автоматичну установку АК-630М-2 "Дует" з двома обертовими шестиствольними гарматами. Корабель також озброєний двома зенітно-ракетними установками 3М-47 "Гібка", двома 14,5-міліметровими кулеметами й трьома 7,62-міліметровими кулеметами.

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