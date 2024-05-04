Міноборони презентувало калькулятор для підрахунку зарплати військового

Міноборони України створило онлайн калькулятор грошового забезпечення для військових. У ньому можна вирахувати суми виплат, які будуть надходити бійцю.

Окрім цього, на відповідному сайті доступні й інші послуги для військових та їх родин. Зокрема, там містяться дані щодо порядку отримання грошової допомоги чи соціальних гарантій.

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Калькулятор для військових

Міноборони презентувало сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. На ньому, зокрема, є можливість прорахувати майбутні виплати бійцю за допомогою спеціального онлайн-калькулятора.

Зазначається, що калькулятор розраховує грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям. Прорахувати зарплату можна за посиланням.

Окрім цього, на сайті є можливість отримати інформацію щодо:

порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовим та членам їх сімей.

Заяви Міноборони