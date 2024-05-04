Міноборони презентувало калькулятор для підрахунку зарплати військового
Джерело:Міноборони
Міноборони України створило онлайн калькулятор грошового забезпечення для військових. У ньому можна вирахувати суми виплат, які будуть надходити бійцю.
Окрім цього, на відповідному сайті доступні й інші послуги для військових та їх родин. Зокрема, там містяться дані щодо порядку отримання грошової допомоги чи соціальних гарантій.
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Калькулятор для військових
Міноборони презентувало сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. На ньому, зокрема, є можливість прорахувати майбутні виплати бійцю за допомогою спеціального онлайн-калькулятора.
Зазначається, що калькулятор розраховує грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям. Прорахувати зарплату можна за посиланням.
Окрім цього, на сайті є можливість отримати інформацію щодо:
- порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
- одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі військовослужбовця;
- інших соціальних гарантій військовим та членам їх сімей.
Заяви Міноборони
- Міноборони України внесло зміни до категорій придатності до військової служби. За ним скасовується статус "обмежено придатний". Такі особи повинні будуть пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року. Також відтепер буде чіткіший перелік хвороб, за яким встановлюють придатність або непридатність.
- Водночас у Міністерстві оборони пояснили, що обмежено придатні військовозобов'язані й не тільки можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії. Це можна зробити як через ВЛК вищого порядку, так і через суд.
- Згідно з новим законом запроваджується базова військова підготовка для українців та встановлюються строки військової служби. На базову військову службу відправляються чоловіки 18 – 25 років, придатні за станом здоров'я. Термін проведення базової військової служби під час воєнного стану – три місяці.