У Росії пропаганда тріщить по швах навіть на території країни-терористки. У Калузі встановили терористичну інсталяцію для зомбі.

Водночас довго насолоджуватися огидною інсталяцією окупанти не змогли. Її облили жовтою та синьою фарбами.

Зверніть увагу В авральному порядку фабрикують відеоролики: на окупованих територіях активізувалася пропаганда

Це – гарне нагадування, що кожен російський загарбник відповість за все скоєне в Україні. Сховатися за пропагандою та інсталяціями не вийде.

Сезон пожеж у Росії – чи це випадковість

У Росії триває сезон пожеж та вибухів. Естафету "бавовни" передають одна одній різні області країни-терористки. Кирило Буданов – очільник ГУР Міноборони – зауважив, що це – не випадковість.

Багато з цього не випадковість. Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізницях, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на 2 – 3 години, інколи на 5 – 6 годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що вона не просто так горить,

– заявив Буданов.

Окрім того, раніше Буданов розповідав, що у Росії є люди, які працюють на Україну. Вони підривають ілюзію безпеки громадян країни-терористки. Проблеми у Росії триватимуть, аж доки не відновиться територіальна цілісність України.