У чому буде головна відмінність між Гарріс і Трампом у разі перемоги на виборах

Увесь світ чекає, чим завершаться вибори в США 5 листопада. Звісно ж, кожен із кандидатів матиме свою політику й щодо України.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що політика республіканців і демократів дуже відрізняється.

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Політика Трампа

Загородній зазначив, що за умови перемоги будь-кого з кандидатів, усе одно залишиться базовий сценарій, той, що існує зараз. Відмінність між Гарріс і Трампом буде в тому, що Трамп зніме всі обмеження на нафту та газ із експорту США та Канади.

Це ускладнить для росіян продаж їхньої власної нафти. Він буде рвати Китай. Це безперечно. Митами. Це протидія антизахідному блоку, який претендує на першість у світі. У цьому буде різниця,

– зауважив політолог.

Політика Гарріс

За його словами, політику Гарріс важко передбачити, але там будуть настрої "перебудови стосунків із росіянами". Так було у 2009 році, коли Обама вибачив росіянам Грузію. Він про це навіть Медвєдєву говорив у Гамбурзі та Вашингтоні.

"Демократи знову захочуть так зробити. Я думаю, що недаремно до штабу Камали Гарріс уже притирається донька Навального. Якого біса вона там перебуває", – наголосив Загородній.