Кого Камала Гарріс може висунути на віцепрезидента: у Reuters назвали головних кандидатів

Камала Гарріс тепер стоїть перед важливим вибором. Джо Байден вирішив не брати участі у виборах і підтримати віцепрезидентку на пост лідерки країни.

Питання, яке тепер переслідує Гарріс у разі її офіційного висунення на вибори: кого обрати на посаду віцепрезидента.

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Кого Гарріс може висунути на віцепрезидента

Ось основні можливі кандидати, за інформацією людей, знайомих з внутрішньою політичною ситуацією в США: