Камала Гарріс погодила провести ще одні дебати з Трампом

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс прийняла запрошення телекомпанії CNN провести ще одні дебати з Дональдом Трампом. Попередньо, вони мають відбутися 23 жовтня.

Про це Камала Гарріс написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Гарріс погодилася на дебати з Трампом

Я із задоволенням прийму повторні президентські дебати 23 жовтня. Я сподіваюся

Дональд Трамп приєднається до мене,

– йдеться у повідомленні Гарріс.

Очільниця передвиборчої кампанії Гарріс Джен О'Меллі Діллон заявила, що у Трампа "не повинно виникнути проблем погодитися на ці дебати", передає CNN.

Цікаво, що днем раніше сам Трамп заявив, що вже "занадто пізно" проводити чергові президентські дебати, оскільки американці "почали голосувати на виборах 2024 року".

Минулого тижня республіканець припускав, що може взяти участь у третіх дебатах у межах передвиборчої кампанії після того, як заявляв, що їх не буде. "Можливо, якби я перейшов у правильний настрій", – сказав експрезидент журналістам під час зупинки в Каліфорнії. До цього він писав на Truth Social: "Третіх дебатів не буде".

Неназваний старший радник сказав, що Трамп "змінює свою позицію щодня".

У жовтні CNN пропонує кандидатам формат, схожий на червневі дебати між Трампом і президентом Джо Байденом: конкурентам пропонують перебувати у студії з модератором протягом 90 хвилин без авдиторії.