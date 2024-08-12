Гарріс на початку кампанії та зараз: як змінилась її поведінка

Кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує над Дональдом Трампом на 4% у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані. Її поведінка помітно змінилася з початку вступу у президентські перегони.

Вона стала більш впевненою та зрозуміла, що американці їй довіряють. Про це 24 Каналу розповіла психологиня та фізіономістка Наталя Марченко, зауваживши, що Гарріс досягла такого результату своєю наполегливою працею.

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Якою Гарріс була на початку кампанії

На одному з перших заходів у Вісконсині, де Камала Гарріс була вже в ролі кандидатки, помітно, що вона трохи розгублена та відчуває сором'язливість. Коли люди скандували, Гарріс навіть не могла спокійно подякувати. Навпаки, повторювала "дякую, дякую, дякую" багато разів.

По-перше, це було важливо для неї. По-друге, вона прагнула до цього, але не могла передбачити такі успішні результати. Тому Гарріс моментами стримана, а десь задоволена. Внутрішня мотивація, дисципліна та вміння досягати бажаного допомогли їй.

Камала Гарріс – перша жінка, афроамериканка і латиноамериканка на посаді віцепрезидента США. Її мама з Індії, а тато з Ямайки. Вона все життя обіймала серйозні посади та відстоювала права. Така підтримка американців не була неочікуваною для неї, вона прагнула до цього.

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Якою є Гарріс за кілька місяців до виборів

Наталя Марченко зазначила, що Камала Гарріс стала почуватися більш впевненою. У момент, коли вона відчуває шалену підтримку американців, Гарріс розуміє, що їй вдалося досягнути того, що планувала.

Під час однієї з промов помітно, як кандидатка від Демократичної партії висуває щелепу вперед. Своєю чергою, щелепа відповідає за захоплення територій, це така зона нападу.

Якщо поглянути перше відео, видне нерозуміння результату в плані президентських перегонів, але є розуміння, що вона прагнула до цього. Зараз же конкретне розуміння, впевненість, наполегливість й таке відчуття, мовляв, "я захоплю те, що хочу",

– констатувала психологиня.