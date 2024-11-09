Вирішить долю демократів: Камала Гарріс може отримати важливу посаду після поразки на виборах
Американські ЗМІ припускають, що незабаром Гарріс може дістати нову посаду. Очевидно, що вона більше не буде віцепрезиденткою. Тому нове імовірне призначення розглядають як спробу втерти носа республіканцям.
Гарріс має досвід в юриспруденції, тому їй пророчать нове крісло у цій сфері. Але є певні труднощі. Про них повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.
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Куди можуть призначити Гарріс і які є проблеми
Вона могла би обійняти посаду судді Верховного суду США. Адже до того, як стати сенаторкою, а відтак віцепрезиденткою, Гарріс була окружним прокурором Сан-Франциско і генеральним прокурором Каліфорнії. Так, Гарріс ніколи не була суддею. Але цей аргумент легко розбивається тим, що подібні прецеденти в історії США вже є. Наприклад, за Обами на посаду судді призначили жінку, яка ніколи не працювала в суддівстві.
Таке призначення допомогло би демократам. Склад Верховного суду США призначає президент зі схваленням Сенату. Очевидно, що наступний, республіканський, склад Сенату не захоче бачити демократів у Верховному суді та призначить своїх людей. А оскільки суддів там всього 9, призначення Гарріс дозволить демократичній партії зберегти вплив.
До січня демократи все ще мають більшість у Сенаті, тому Байден міг би вскочити в останній вагон і призначити Гарріс суддею Верховного суду. Але це місце наразі зайняте – його обіймає 70-річна суддя Соня Сотомайор.
Сотомайор є членкинею Верховного суду США з 2009 року, її призначив ще Барак Обама. По-перше, політичні погляди Сотомайор характеризують як ліберальні, по-друге, вона перша латиноамериканка на цій посаді. Тож Гарріс у певному сенсі стане її спадкоємицею.
Через це багато політиків закликають Сотомайор подати у відставку та відкрити дорогу Гарріс. Цей крок був би більш ніж логічним, адже Сотомайор поважного віку. У Верховному суді є і старіші члени, але Соня має діабет першого ступеню.
Імовірність того, що судді Сотомайор доведеться піти у відставку або на пенсію протягом наступних чотирьох років, надзвичайно висока. Є чудова віцепрезидентка з юридичною освітою, необхідною для роботи у Верховному суді,
– говорять демократи.
Прихильники Гарріс закликали призначити її суддею Верховного суду, щоб "вразити республіканців":
У ніч виборів багато хто закликав Сотомайор піти. У Білому домі раніше говорили, що не наполягатимуть на її відставці. Позиція самої Сотомайор невідома.