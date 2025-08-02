Камчатку 30 липня сколихнув потужний землетрус. Він завдав деяких руйнувань російській базі атомних субмарин.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів детальніше про пошкодження цього об'єкта, передає 24 Канал.

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Чи сильно пошкоджено базу атомних субмарин на Камчатці?

Під час землетрусу було пошкоджено причальну зону. Саме там росіяни обслуговують свої атомні підводні човни.

Водночас Плетенчук зауважив, що руйнування некритичні для російського флоту.

Це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов'язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді,

– сказав він.

Попри те, що стихія не завдала пошкоджень, які б змусили Росію призупинити бойові завдання, але все ж це вказує на те, що російська інфраструктура вразлива.

Плетенчук додав, що обслуговування субмарин, у тому числі завантаження ракет, зручніше здійснювати на стаціонарній базі.

"Але в будь-якому разі, я думаю, це не вплине на виконання завдань особливо. Але той факт, що така проблема у них мала місце, це підтверджується", – підсумував речник ВМС.

Нагадаємо, що на цій базі на Камчатці є навіть стратегічні ракетоносії з міжконтинентальними балістичними ракетами, а також підземні бункери для зберігання ядерних боєголовок.