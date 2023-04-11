Апокаліпсис уже тут: на Камчатці прокинувся вулкан, хмара попелу піднялася на 20 кілометрів
Вкрай неспокійним був ранок 11 квітня для мешканців Камчатки. Селище Ключі буквально засипало попелом, адже поблизу прокинувся вулкан Шивелуч.
За наявними даними, з самого ранку у селищі Ключі тривожно та моторошно, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Вулкан не лише лякає гулом, який чути повсюди. Сама хмара з попелом здіймається на кілометри вгору.
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Усе засипало попелом
Один з очевидців зняв на відео те, що відбувається у селищі Ключі. На ролику можна побачити сірість всього навколо. Особливої уваги заслуговує гул, який лунає.
На Камчатці прокинувся вулкан: дивіться відео
Відомо, що хмара попелу здійнялася у небо на висоту від 15 до 20 кілометрів. Це також вдалося зняти на камеру. Зауважимо, що видовище вкрай моторошне. Складається таке враження, що перед нами не реальність, а фрагмент фільму про апокаліпсис.
Хмара попелу здійнялася на висоту 20 кілометрів: дивіться відео
Місцеві мешканці зауважили, що о 9 ранку краще не ставало. Місто все ще було вкутане темрявою, яку спричинила густа хмара від вулкана.
Зауважимо, що рух ділянкою дороги Ключі – Усть-Камчатськ закрили. Крім того, не працюють також школи та соціальні установи. Про це попередив губернатор Камчатської області Солодов Володимир.
Неспокійно було також під Москвою
- Зауважимо, що ввечері 10 квітня вибух пролунав в Москві. За словами російських медіа, гучну "бавовну" почув місцевий мешканець. Він також зауважив, що після цього у небо здійнявся густий дим. Стався інцидент на площі Міуській, 5, що в центрі Москви.
- Відомо, що вибух стався за три метри від житлового будинку. Внаслідок цього утворилася вирва у прибудинковому садку. Місце події відразу оточили. Туди ж відправили співробітників екстрених служб.
- Невдовзі правоохоронці підтвердили свій здогад. Вони зауважили, що вибух стався через силовий кабель. Наразі встановлюють, на чиєму балансі він перебуває, щоб далі займатися розслідуванням.
- Дивно, що того разу росіяни не виявили жодного українського сліду та не вигадували байок про атаку безпілотниками. Втім, їм зараз не до сміху. Адже пропагандисти готують їх до "атак" на Москву, Петербург і Брянськ. Мовляв, її здійснюватимуть ЗСУ.