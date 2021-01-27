У Камеруні вантажівка зіткнулась з автобусом – загинули пів сотні людей: фото, відео 18+

27 січня 2021 , 19:00
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У Камеруні в ніч на 27 січня сталася ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Унаслідок зіткнення загинули пів сотні людей, десятки зазнали поранень.

Джерело: Journal du Cameroun

Дорожньо-траспортна подія сталася неподалік від міста Джанг близько 03:00 ночі за місцевим часом.

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Що відомо про смертельну ДТП

Губернатор Західного регіону повідомив, що після зіткнення вантажного автомобіля з автобусом міжміського сполучення компанії Menoua Voyages обидва транспортні засоби загорілися.

У результаті страшної аварії загинули 53 людини, 29 – отримали поранення.


У Камеруні вантажівка зіткнулась з автобусом / Фото Journal du Cameroun

Відомо, що вантажівка перевозила паливо.

Момент аварії: дивіться відео 18+

Що відбувалося після ДТП: відео 18+

Масштабні смертельні ДТП: коротко