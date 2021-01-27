У Камеруні вантажівка зіткнулась з автобусом – загинули пів сотні людей: фото, відео 18+

У Камеруні в ніч на 27 січня сталася ДТП за участю вантажівки та пасажирського автобуса. Унаслідок зіткнення загинули пів сотні людей, десятки зазнали поранень.
Джерело: Journal du Cameroun
Дорожньо-траспортна подія сталася неподалік від міста Джанг близько 03:00 ночі за місцевим часом.
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Що відомо про смертельну ДТП
Губернатор Західного регіону повідомив, що після зіткнення вантажного автомобіля з автобусом міжміського сполучення компанії Menoua Voyages обидва транспортні засоби загорілися.
У результаті страшної аварії загинули 53 людини, 29 – отримали поранення.
У Камеруні вантажівка зіткнулась з автобусом / Фото Journal du Cameroun
Відомо, що вантажівка перевозила паливо.
Момент аварії: дивіться відео 18+
Що відбувалося після ДТП: відео 18+
Масштабні смертельні ДТП: коротко
- У Камеруні 27 грудня 2020 року автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинули 60 людей.
- Унаслідок ДТП у Бразилії 25 листопада 2020 року загинули щонайменше 37 людей. Причиною трагедії стало те, що автобус врізався у вантажівку та влетів у кювет.
- У Бразилії 4 грудня пасажирський автобус впав з 23-метрового моста. Внаслідок цього понад 25 людей отримали поранення, ще 14 – загинули.