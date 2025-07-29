Окупанти завдали ракетного удару по Кам'янському на Дніпропетровщині у ніч проти 29 липня. Пошкоджено приміщення медзакладів.

Завідувачка відділення новонароджених Яна у коментарі Суспільному розповіла про ворожий обстріл, передає 24 Канал.

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Що розповіла завідувачка відділення у Кам'янському?

Завідувачка відділення новонароджених Яна розповіла, що вони були на робочих місцях, коли почули несподіваний вибух.

Це було дуже лячно, дуже страшно, але ми всі злагоджено зібралися з колективом і терміново вивели жінок з немовлятами в безпечне місце,

– розповіла вона.

За її словами, є співробітники, які були поранені, персонал намагався максимально не допустити паніки.

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Нагадаємо, в ніч порти 29 липня ворог вкотре тероризував населення України. Так, противник атакував регіони двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 37-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.