У Кам'янському посеред дня застрелили чоловіка: в області оголосили спецоперацію
У місті Кам'янське Дніпропетровської області посеред дня зловмисник застрелив місцевого жителя. По всій області поліція оголосила проведення спецоперації.
Внаслідок стрілянини смертельно поранили 29-річного чоловіка. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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Вбивство прямо на вулиці
У Кам'янському 8 вересня, близько 13-ї години 30-річний зловмисник застрелив чоловіка. Після вбивства правопорушник втік з місця на автомобілі "Subaru Forester" сірого кольору.
Для затримання злочинця поліція оголосила проведення спецоперації по всій території Дніпропетровської області. Орієнтовані всі наряди правоохоронців. Поліція просить громадян з розумінням ставитися до ситуації.
Щодо зловмисника порушили кримінальну справу за фактом умисного вбивства.
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