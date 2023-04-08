УПЦ МП звозить "масовку", щоб завадити храму в Кам'янці-Подільському перейти до ПЦУ

8 квітня громада Кам'янця-Подільського зібралася, щоб підтримати приєднання головного храму міста до ПЦУ. Водночас представники УПЦ московського патріархату почали звозити "масовку", аби завадити цьому.

Про це пишуть в місцевих телеграм-каналах та ЗМІ. До слова, раніше депутати Хмельницької облради заборонили діяльність УПЦ МП у регіоні.

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Біля собору помітили представників іншої ОТГ

8 квітня в Соборі Олександра Невського у Кам'янці подільському Хмельницької області зібралися люди, щоб підтримати перехід святині до ПЦУ. Зауважимо, що депутати міськради нещодавно заборонили УПЦ московського патріархату використати земельні ділянки міста.

Не сидіть удома, я вас закликаю. Приходьте, бо зараз, якщо ми втратимо шанс, його може вже не бути. О 15:15 розпочнуться збори, де ми скажемо, що ми не хочемо в нас у місті російської православної церкви,

– сказав громадський активіст.

За словами активіста, священнослужителі УПЦ МП масово "стягують" людей з прилеглих сіл та територіальних громад. Відтак, "долю" Кам'янця-Подільського вирішують не його жителі.

Вдень 8 квітня біля святині зібралося багато людей. Як повідомляє місцевий телеграм-канал, станом на 15:47 люди проголосували за перехід Собору Олександра Невського від УПЦ МП до Православної церкви України.



Люди голосують за перехід собору до ПЦУ / Фото Kamianets PLUS

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