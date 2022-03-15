Канада додала в списки санкцій ще 15 осіб з Росії: там зокрема вісник армії Конашенков
15 березня 2022 , 17:31Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Влада Канади заявила, що вводить санкції проти ще 15 офіційних осіб Росії. Таке рішення було прийнято на тлі ситуації в Україні.
Нові заходи спрямовані на додатковий тиск на Путіна, щоб він змінив курс. Крім того, вони узгоджені з заходами, які вживають міжнародні партнери Канади.
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Міністр закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада запроваджує нові санкції… Нові заходи мають на увазі обмеження щодо 15 російських офіційних осіб,
– йдеться у пресрелізі з сайту канадського уряду.
До списку увійшли:
- віцепрем'єр Дмитро Григоренко;
- голова Мінекономрозвитку Максим Решетніков;
- представник Міноборони Росії Ігор Конашенков;
- начальник Національного центру управління обороною Росії Михайло Мізінцев;
- головком ВМФ Росії адмірал Микола Євменов;
- віцеадмірал Володимир Касатонов;
- командувач Чорноморським флотом адмірал Ігор Осипов;
- головнокомандувач ВКС Росії Сергій Суров;
- командувач ВПС Росії та заступник командувача ВКС Росії Сергій Дронов;
- перший заступник командувача Чорноморським флотом Сергій Пінчук;
- директор ФСТ Дмитро Кочнев.
Зауважимо, усі кошти та майно підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а також для них забороняється в'їзд до країни.