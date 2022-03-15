Канада додала в списки санкцій ще 15 осіб з Росії: там зокрема вісник армії Конашенков

15 березня 2022 , 17:31
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Влада Канади заявила, що вводить санкції проти ще 15 офіційних осіб Росії. Таке рішення було прийнято на тлі ситуації в Україні.

Нові заходи спрямовані на додатковий тиск на Путіна, щоб він змінив курс. Крім того, вони узгоджені з заходами, які вживають міжнародні партнери Канади.

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Міністр закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада запроваджує нові санкції… Нові заходи мають на увазі обмеження щодо 15 російських офіційних осіб,
– йдеться у пресрелізі з сайту канадського уряду.

До списку увійшли:

  • віцепрем'єр Дмитро Григоренко;
  • голова Мінекономрозвитку Максим Решетніков;
  • представник Міноборони Росії Ігор Конашенков;
  • начальник Національного центру управління обороною Росії Михайло Мізінцев;
  • головком ВМФ Росії адмірал Микола Євменов;
  • віцеадмірал Володимир Касатонов;
  • командувач Чорноморським флотом адмірал Ігор Осипов;
  • головнокомандувач ВКС Росії Сергій Суров;
  • командувач ВПС Росії та заступник командувача ВКС Росії Сергій Дронов;
  • перший заступник командувача Чорноморським флотом Сергій Пінчук;
  • директор ФСТ Дмитро Кочнев.

Зауважимо, усі кошти та майно підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а також для них забороняється в'їзд до країни.

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Автор: Марта Касіянчук