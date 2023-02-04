Басков, структури Пригожина та пропагандисти: Канада наклала нові санкції проти Росії

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії на тлі її вторгнення до України. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб. Усі вони причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

Повний список людей, що потрапили під санкції оприлюднили у Міністерстві закордонних справ Канади.

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До списку санкцій зокрема потрапили:

державна медіакомпанія "Росія сьогодні", що об'єднує російськомовні інформаційні ресурси РІА Новини, ПРАЙМ, ІноСМІ, СТРУМ, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator та Arctic.ru;

United World International та Фонд боротьби з репресіями, суб'єкти дезінформації, тісно пов'язані із засновником та власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним;

співак Микола Басков, який відвідував російські війська на окупованих територіях України та виступав на провоєнному та прорежимному концерті на Червоній площі у Москві на підтримку незаконної анексії української території.

Канада робить активні кроки у боротьбі з російською дезінформацією в рамках своїх зусиль щодо підтримки України. Не можна допустити, щоб культурні ікони та медійні організації вільно використовували свій статус для пропаганди брехні та невиправданої підтримки війни Путіна,

– заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

У Росії ж вже поспішили видати чергову нісенітницю щодо цього. Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова порівняла санкції Канади проти російських діячів із практиками Третього рейху.

Під обмеження також потрапили:

Михайло Боярський;

Марат Башаров;

Діма Білан;

Лариса Доліна;

Михаїл Галустян;

Микола Расторгуєв;

Олег Газманов;

Поліна Гагаріна;

Надія Бабкіна;

Ірина Аллєгрова;

Максим Аверін;

Дмитро Дюжев та інші.

Додамо, що Європейський союз у нових санкційних пакетах також може запровадити обмеження для російських пропагандистів, співаків і режисерів. Серед них – Григорій Лепс, Микита Міхалков та інші. У документах "проходяться" по кожному з фігурантів.

Наприклад, вказують, що Борис Корчевніков публікує в соціальних мережах інформацію, яка нав'язує людям асоціації Заходу та України з "безбожжям" і дияволом. Тоді як Міхєєв розповідає про необхідність так званої "денацифікації" і прославляє "русскій мір".