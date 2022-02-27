Канада не пустила російський рейс у свій авіапростір: мусив вертатись

Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.

Важливо Євросоюз повністю закриває свій повітряний простір для Росії

До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС закриває повітряний простір для всіх літаків Росії. Мовиться і про літаки олігархів. Вони не зможуть ні приземлитися, ні злетіти над територією ЄС. Пролітати над самою територією теж заборонено.