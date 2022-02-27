Канада не пустила російський рейс у свій авіапростір: мусив вертатись
27 лютого 2022 , 22:34Читать новость на русском
Джерело:Flightradar24
Канада відмовилась пропускати у свій авіапростір рейс Москва – Нью-Йорк. Літак був вимушений повертатись.
Про це свідчать дані сервісу Flightradar24.
Важливо Євросоюз повністю закриває свій повітряний простір для Росії
До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС закриває повітряний простір для всіх літаків Росії. Мовиться і про літаки олігархів. Вони не зможуть ні приземлитися, ні злетіти над територією ЄС. Пролітати над самою територією теж заборонено.
Літак завернули / Скриншот
Літак завернули / Скриншот