Канада передасть для ЗСУ життєво важливу військову техніку, – Резніков

Канада посилить військову допомогу Україні. Зокрема – надасть броньовані машини бойової підтримки та безпілотні камери.

Це підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, такий крок матиме вирішальне значення для здатності України протистояти агресору.

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Нова допомога для України

Міністр оборони України наголосив, що днями влада Канади повідомила хороші новини про нові постачання зброї.

Важливе для ЗСУ повідомлення про подальше постачання важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору,

– написав Резніков.

Підтримка Канади: основне

Як повідомив міністр імміграції Канади, українські біженці, які виїхали сюди через війну, зможуть претендувати на урядову фінансову допомогу, яка становитиме 3 тисячі доларів.

Окрім допомоги біженцям, Канада надає Україні фінансову підтримку та запроваджує необхідні санкції проти Росії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що Україна отримає від Канади, за останніми даними, 800 мільйонів доларів допомоги. За словами Шмигаля, це дійсно велика сума, враховуючи, що вони вже надавали Україні близько 400 мільйонів доларів. Для нас ці кошти дуже важливі.

Крім цього, Джастін Трюдо оголосив, що Канада запроваджує додаткові санкції проти країни-агресорки. Під забороною опиняться 6 фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних з оборонним сектором Росії.

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