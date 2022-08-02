Канада розширила санкції проти росії за повномасштабний напад на Україну. Мовиться про персональні обмеження проти чиновників, а також організацій.

Так, Канада наклала нові санкції щодо 43 військових чиновників і 17 організацій. Вони причетні до вторгнення в Україну та військових злочинів в Бучі.

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В уряді Канади наголосили, що країна засуджує вбивство мирних українців і буде використовувати всі наявні засоби для забезпечення повного розслідування порушень міжнародного права на території України, зокрема в Бучі.

Розглядають ще більше санкцій

Крім того, Оттава й надалі працюватиме з міжнародними партнерами для координації дій і вивчення можливості ввести нові антиросійські санкції. Міністерка закордонних справ Мелані Жолі наголосила, кричущі дії російської військової машини не забудуть.

Ми не дозволимо володимиру путіну і його помічникам діяти безкарно,

– додала Жолі.

Канада підтримує Україну та продовжить роботу зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб притягнути росію до відповідальності.

Детальніше – Канада передає турбіну "Північному потоку": відео

Щоб відновити повноцінну роботу російського газопроводу "Північний потік-1", Канада вирішила передати Німеччині турбіну Siemens. В Києві обурилися. Президент Володимир Зеленський зазначив, що москва сприйме цей виняток з санкцій, як слабкість Заходу.