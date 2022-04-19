Канада розширила санкції проти Росії та внесла туди ще 14 олігархів і соратників Путіна

Росія продовжує цинічно порушувати міжнародний мир та безпеку. Через це Канада вносить зміни до Положення про спеціальні економічні заходи проти режиму Володимира Путіна.

Про це повідомили на сайті уряду Канади. Вони опублікували документ з переліком імен підсанкційних осіб.

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До списку потрапила голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Також там є такі бізнесмени:

Петро Авен;

Михайло Фрідман;

Михайло Гуцерієв;

Герман Хан;

Олег Бойко.

Підтримка Канади

Міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан заявив, що Канада планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для українців. Наразі вирішують, де саме його розташувати.

Крім цього, за словами Саджана, у Європі є представництво Канади, яке працює над гуманітарною допомогою для України.

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