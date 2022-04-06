Канада розширила список підсанкційних російських олігархів: нові імена

Канада розширила список підсанкційних олігархів. Він поповнився 9 росіянами та 9 громадянами Білорусі.

Кількість імен збільшилась після того, як парламент Канади днем раніше, 5 квітня, ухвалив резолюцію, у якій засудив воєнні злочини Росії та злочини проти людства у Бучі, закликавши посилити оборонну підтримку України.

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Нові імена у підсанкційному списку Канади

До списку підсанкційних російських олігархів потрапили:

Володимир Потанін;

Віктор Вексельберг;

Кирил Шамалов;

Дмитро та Ганна Пумпянські;

Вадим Мошкович;

Леонід Міхельсон;

Олександр Винокуров.

Крім того, відтепер під санкціями Канади також перебуває заступник начальника Генштабу ЗС Росії Ігор Костюков.

Дозволивши безглузде вторгнення Путіна в Україну, ці близькі поплічники режиму є причетними до жахливих подій, що розгортаються на наших очах. Канада продовжує підтримувати хоробрий народ України, який бореться за свободу, і ми не припинимо тиснути на російський режим, поки його війська не покинуть українську землю. Звірствам необхідно покласти край,

– заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

Зазначається, що окрім росіян, до розширеного списку потрапили також 9 громадян Білорусі.

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