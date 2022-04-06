Канада розширила список підсанкційних російських олігархів: нові імена

6 квітня 2022 , 08:36
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Джерело:

"Європейська правда"

Канада розширила список підсанкційних олігархів. Він поповнився 9 росіянами та 9 громадянами Білорусі.

Кількість імен збільшилась після того, як парламент Канади днем раніше, 5 квітня, ухвалив резолюцію, у якій засудив воєнні злочини Росії та злочини проти людства у Бучі, закликавши посилити оборонну підтримку України.

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Нові імена у підсанкційному списку Канади

До списку підсанкційних російських олігархів потрапили:

  • Володимир Потанін;
  • Віктор Вексельберг;
  • Кирил Шамалов;
  • Дмитро та Ганна Пумпянські;
  • Вадим Мошкович;
  • Леонід Міхельсон;
  • Олександр Винокуров.

Крім того, відтепер під санкціями Канади також перебуває заступник начальника Генштабу ЗС Росії Ігор Костюков.

Дозволивши безглузде вторгнення Путіна в Україну, ці близькі поплічники режиму є причетними до жахливих подій, що розгортаються на наших очах. Канада продовжує підтримувати хоробрий народ України, який бореться за свободу, і ми не припинимо тиснути на російський режим, поки його війська не покинуть українську землю. Звірствам необхідно покласти край,
– заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.

Зазначається, що окрім росіян, до розширеного списку потрапили також 9 громадян Білорусі.

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Автор: Сергій Зятюк