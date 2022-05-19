Канада стала 4 країною світу, яка визнала геноцидом депортацію кримських татар

Нижня палата парламенту Канади 18 травня проголосувала за визнання масової депортації кримських татар у 1944 році геноцидом.

Відповідну резолюцію ухвалили одноголосно, повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

До речі Болить ще більше, ніж зазвичай: Джамала вшанувала пам'ять жертв депортації у Криму

Вже 4-та країна визнала геноцид кримських татар

Щороку 18 травня в Канаді вшановуватимуть День пам'яті депортації кримських татар.

Ми пам’ятаємо геноцид кримських татар 1944 року і ми працюємо над тим, щоб світ разом з нами пам’ятав ці жахливі події,

– наголосила Ковалів.

Також дипломатка подякувала Канаді за підтримку. До слова, це вже четверта країна, яка визнала депортацію кримських татар геноцидом. Раніше це зробили в Україні, Литві та Латвії.

Що відомо про геноцид

18 травня минуло 78 років від початку депортації кримськотатарського народу із Криму. В Україні та світі в цей день вшановують пам'ять жертв геноциду.

Це вважається найбільшим злочином СРСР та трагедією для всього народу. Понад 200 тисяч кримських татар примусово вивезли до Сибіру та Середньої Азії.

Радянська влада хотіла позбавити народ виразних національних рис. Це не було просто переміщенням. Людей відправляли в необжиті місця, тобто в них забирали власність, рідну землю і навіть можливість повернутися.

Важливо, що винні у злочинах проти кримськотатарського народу не понесли покарань. Радянська влада протягом наступних років не попросила пробачення.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених не повернеться додому, в Крим. Тепер історія повторюється: росіяни намагаються окупувати Україну, прагнуть відібрати дім вже у всього багатомільйонного українського народу – у всіх, хто живе на нашій землі. Однак ми витримали тоді, витримаємо й тепер.

Зауважимо, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на початку травня заявив, що в окупованому Криму ще більше посилились переслідування кримських татар.

Дивіться більше – Для чого Путіну кримські татари? У Криму зігнали дивний з‘їзд: