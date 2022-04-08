Канада виділить 1,5 мільярда доларів на зброю та допомогу Україні: їхній Мінфін вніс це в бюджет

У новий федеральний бюджет Канади вписали значну допомогу Україні. Там на це перебачили півтора 1,5 мільярда доларів. Гроші підуть на військову та фінансову підтримку.

Про це повідомив ввечері 7 квітня депутат Законодавчої асамблеї провінції Онтаріо Іван Бейкер. Він також розповів, скільки коштів і на що піде.

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"Канада буде стояти з українськими людьми"

За словами Бейкера, міністр фінансів Канади подав федеральний бюджет у цей день. Мовиться про витрати країни протягом 2022 – 2023 років.

Який там розподіл коштів для України:

500 мільйонів доларів підуть на військову допомогу;

1 мільярд доларів – для нових позикових ресурсів.

Канада буде стояти з українськими людьми, поки вони не переможуть,

– написав Іван Бейкер.



Твіт Івана Бейкера про допомогу Україні / Скриншот

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