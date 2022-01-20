Канада відправила свій фрегат "Монреаль" у Чорне море

Канадський фрегат "Монреаль" вирушив до вод Чорного моря. Там він братиме участь в операції з метою підтримки дій НАТО.

У Королівських Військово-Морських силах Канади повідомили, що фрегат "Монреаль" спрямували у плавання для виконання завдань у Середземному та Чорному морях.

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"Монреаль" прямує у Чорне море

Фрегат "Монреаль" прямує для участі в операції Reassurance з метою підтримки дій НАТО у регіоні Середземного та Чорного морів,

– йдеться у повідомленні.

Корабель вийшов із військово-морської бази в Галіфаксі (атлантична провінція Нова Шотландія). Після прибуття до Європи фрегат увійде до складу Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).

У Королівських ВМС Канади уточнили, що закордонна місія корабля триватиме 6 місяців.



Канадський фрегат "Монреаль" прямує до Чорного моря / Твітер MARLANT​

Канада обіцяє Україні озброєння: що відомо

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що її країна надасть Україні озброєння. Зокрема, мовиться про військове обладнання.

Водночас Дмитро Кулеба додав, що розмова з Жолі підтвердила, що країни виступають єдиним дипломатичним фронтом, а також разом мобілізують міжнародну підтримку України в складній ситуації.

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Текст допису MARLANT:

Monreal вирушив у плавання сьогодні з 240 моряками, офіцерами та авіаторами в 6-місячну закордонну місію на REASSURANCE як частина SNMG2. Це 17-ий корабель Королівських ВМС для розгортання цієї місії НАТО.