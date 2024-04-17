У Канаді готують багаторічний план військової допомоги Україні: скільки грошей нададуть

Канадський уряд 16 квітня подав пакет бюджету країни. У ньому передбачена також і військова допомога нашій державі.

Зокрема, це багаторічний план з військової допомоги, який допоможе нашій державі протистояти російському агресору. Водночас у пакеті містяться позиції й щодо інших питань.

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Канада в бюджеті планує допомогу Україні

Канадський уряд оприлюднив плани щодо збільшення військових витрат до 1,76% ВВП країни до 2030 року. Це збільшення передбачає виділення 8,1 мільярда канадських доларів (5,86 мільярда доларів США) протягом наступних п'яти років.

Значною статтею бюджету є виділення 1,6 мільярда канадських доларів (1,15 мільярда доларів США) протягом п'яти років на військову допомогу Україні.

Крім того, 350 мільйонів канадських доларів (250 мільйонів доларів США) протягом двох років виділено на подолання масштабних гуманітарних криз, а 159 мільйонів канадських доларів (115 мільйонів доларів США) протягом п'яти років – на допомогу в "трансформації" управління глобальних справ Канади.

До канадського бюджету також мають увійти:

48 мільйонів канадських доларів (34,7 мільйона доларів США) протягом чотирьох років і 15,8 мільйона канадських доларів (11,4 мільйона доларів США) згодом на погашення кредитів педагогам дошкільної освіти;

52 мільйонів канадських доларів (37,6 мільйона доларів США) протягом 5 років обійдеться прийняття та забезпечення дотримання нового Закону про шкоду в Інтернеті;

273,6 мільйона канадських доларів (198 мільйонів доларів США) за шість років на роботу з населенням, правоохоронну діяльність, боротьбу з радикалізацією та підтримку жертв;

32 мільйонів канадських доларів (23,1 мільйона доларів США) за шість років та 11 мільйонів канадських доларів (8 мільйонів доларів США) у наступний рік на програму інфраструктури безпеки, яка фінансує фізичну безпеку громадських та релігійних центрів;

понад 900 мільйонів канадських доларів (651 мільйон доларів США) за шість років виділено на програми з екологізації будинків та енергоефективності;

150 мільйонів канадських доларів (108 мільйонів доларів США) на три роки підуть до Фонду екстреного лікування, для допомоги муніципалітетам та громадам корінних народів упоратися з опіоїдною кризою;

6,1 мільярда канадських доларів (4,4 мільярда доларів США) протягом шести років і 1,4 мільярда канадських доларів (1 мільярд доларів США) у наступний рік на виплату канадської допомоги з інвалідності та пов'язані з цим витрати.