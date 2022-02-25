Канада введе санкції проти Путіна та Лаврова, – Трюдо

Світ починає активніше реагувати на вторгнення Росії в Україну. На нові санкції вже погодилась Канада.

Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що буде діяти спільно з партнерами. Росію чекають серйозні обмеження.

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Канада наслідуватиме приклад своїх союзників і введе санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова,

– сказав Трюдо.

За його словами, так він приєднається до покарання Росії за напад на Україну.

Європейський Союз, Велика Британія та США оголосили про санкції проти двох окупантських політиків.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію