Канада ввела нові санкції проти росіян і заборонила торгівлю предметами розкоші
Джерело:Government of Canada
Канада ввела чергові антиросійські санкції через повномасштабне вторгнення держави-агресорки в Україну. Обмеження стосуються російських олігархів, а також імпорту та експорту товарів розкоші.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади. Зазначається, що нові обмеження уряд вводить в рамках Регламенту спеціальних економічних санкцій проти Росії.
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Санкції проти олігархів та їхніх сімей
Нові санкції накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей і близьких поплічників путінського режиму. Зазначається, що люди, які потрапили під них, безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за страждання нашого народу.
Путінський режим повинен і буде відповідати за свої невиправдані дії. Канада разом з союзниками невпинно підтримуватиме тиск на російський режим, поки він більше не зможе вести війну. Ми непохитні в нашій підтримці України та її народу,
– заявила міністерка закордонних справ Мелані Джолі.
Заборона на торгівлю предметами розкоші
Новий пакет канадських санкцій також забороняє експорт предметів розкоші в Росію та водночас їхнє ввезення з держави-агресорки.
Зокрема уряд Канади забороняє експортувати в Росію:
- алкогольні напої;
- тютюн;
- текстильні вироби;
- спортивний одяг;
- взуття;
- розкішний одяг та аксесуари;
- ювелірні вироби;
- кухонне приладдя;
- мистецтво.
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Крім того, з держави-агресорки новим пакетом санкцій Канада забороняє ввезення:
- алкогольних напоїв;
- морепродуктів;
- риби;
- непромислових діамантів.
За інформацією, у 2021 році разом всі ці категорії представляли товари на суму – 75,7 мільйона доларів. Крім того, уряд Канади вводить заборону на експорт товарів, які можуть використати в Росії при виробництві зброї.
Канада тиснутиме на російський режим
"Такі заходи допоможуть далі тиснути на російський режим, аби він припинив своє невиправдане вторгнення в Україну. Канада продовжуватиме працювати зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, аби підтримати український народ, у час, коли він бореться за свій суверенітет, територіальну цілісність та незалежність, – мовиться в заяві уряду.
Санкції проти Росії: останнє
- Угорська енергетична група MOL планує розпочати модернізацію. Зазначається, що її інженерам повідомили, аби вони підготувались до того, що в майбутньому російської нафти в системі більше не буде.
- Велика Британія ввела чергові санкції проти кількох авіакомпаній з Росії. Тепер вони не можуть продавати свої слоти в аеропортах цієї країни.
- Австралія ввела нові санкції проти російських пропагандистів та чиновників – обмеження стосуються 11 осіб та 12 організацій. Зазначається, що до переліку потрапив також екснардеп Верховної Ради Ілля Кива.
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