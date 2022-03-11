Канада ввела санкції проти олігархів та оборонних і промислових підприємств Росії

Канада запровадила санкції проти 5 росіян та 32 оборонних та промислових підприємств Росії. До "чорного" списку потрапив і відомий російський олігарх Роман Абрамович.

Про це повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо. Санкції стали відповіддю країни на агресію Росії проти України.

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Так, під санкціями опинилися:

олігархи Роман Абрамович та Алішер Усманов,

голова ЦВК Елла Памфілова, а також Олена Морозова та Ігор Янчук.

Санкції запроваджуються щодо 32 підприємств та організацій у галузі:

оборони,

енергетики,

фінансів за їхню роль у ситуації в Україні.

У санкційному списку опинилися: СЗР Росії, міноборони Росії, корпорація "Іркут", Ракетно-космічний центр Прогрес", ВАТ "Адміралтейський суднобудівний завод", Казанський гелікоптерний завод, "Ростех-Азімут", АТ "Компанія "Сухий", низка дослідницьких організацій.

Канада може прийняти біженців

Трюдо також заявив, що Оттава вивчає можливість перевезення до Канади біженців з України. Зауважимо, що За даними Дитячого фонду ООН від бомб, авіаударів та інших жахіть війни були змушені тікати понад 1 мільйон дітей.

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11 березня санкції проти Росії запровадила і Велика Британія. Під обмеження потрапили одразу 386 з 450 депутатів російської Держдуми. Саме вони проголосували за "незалежність" псевдореспублік Донбасу.

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