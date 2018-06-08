Канада висунула Росії вимогу щодо Сенцова

Канада закликає Росію звільнити з полону українського режисера Олега Сенцова, який вже майже місяць голодує.

Про це у своєму Twitter написала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

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Канада глибоко занепокоєна здоров'ям українського кінорежисера Олега Сенцова, який зараз голодує у в'язниці в знак протесту проти несправедливого ставлення Росії до українських політичних полонених. Ми вимагаємо від Росії звільнити його,

– написала Фріланд.

Canada is deeply concerned for the well-being of Ukrainian filmmaker Oleg #Sentsov, currently in jail and on a hunger strike to protest #Russia's unjust treatment of Ukrainian political prisoners. We call on Russia to release him. #FreeSentsov — Chrystia Freeland (@cafreeland) 8 червня 2018 р.

Раніше листа з вимогою звільнити українського режисера написав Путіну американський ПЕН-центр.

Сам Олег Сенцов попросив інших політв'язнів не голодувати на його підтримку.

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії у Лабитнангі з 14 травня. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я режисера значно погіршився – він схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.