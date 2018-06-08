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Канада выдвинула России требование относительно Сенцова

173 Читати новину українською
Глава МИД Канады Фриланд
Глава МИД Канады Фриланд / www.nationalnewswatch.com

Канада призывает Россию освободить из плена украинского режиссера Олега Сенцова, который уже почти месяц голодает.

Об этом в своем Twitter написала министр иностранных дел Канады Фриланд.

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Канада глубоко обеспокоена здоровьем украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас голодает в тюрьме в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим пленным. Мы требуем от России освободить его,
– написала Фриланд.

Ранее письмо с требованием освободить украинского режиссера написал Путину американский ПЕН-центр.

Сам Олег Сенцов попросил других политзаключенных не голодать в его поддержку.

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Новости России голодовка Христя Фриланд Украинцы в плену РФ Канада
Источник: 24 Канал
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