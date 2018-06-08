Канада выдвинула России требование относительно Сенцова
Канада призывает Россию освободить из плена украинского режиссера Олега Сенцова, который уже почти месяц голодает.
Об этом в своем Twitter написала министр иностранных дел Канады Фриланд.
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Канада глубоко обеспокоена здоровьем украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас голодает в тюрьме в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим пленным. Мы требуем от России освободить его,
– написала Фриланд.
Ранее письмо с требованием освободить украинского режиссера написал Путину американский ПЕН-центр.
Сам Олег Сенцов попросил других политзаключенных не голодать в его поддержку.
Украинский режиссер Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги с 14 мая. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось – он похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.