Канада вважає, що Іран має якнайшвидше віддати чорні скриньки МАУ Україні

Через те, що Іран не віддає чорні скриньки літака МАУ, який було збито 8 січня біля Тегерану, може бути підірвано норми міжнародного права. Принаймні так вважає міністр МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Про це він заявив на зустрічі із Володимиром Зеленським у Києві, пише Інтерфакс – Україна. Розслідування катастрофи МАУ стало провідною темою візиту чиновника з Канади.

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Ми очікуємо від Ірану надання доступу до" чорного ящика "без жодних подальших затримок ... Тепер, через більш ніж 30 днів, нам необхідно, щоб Іран надав доступ до цих" чорних скриньок ", тому що в іншому випадку ми підриваємо міжнародне право. Так що ми закликаємо Іран зробити це якнайшвидше,

– наголосив Шампань.

Він також наголосив на необхідності виплати компенсацій сім'ям загиблих.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

Найголовніше про авіакатастрофу МАУ / інфографіка 24 каналу