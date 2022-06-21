У Канаді підготували законопроєкт про конфіскацію підсанкційних активів Росії

У Канаді також планують конфісковувати російські активи, на які накладені санкції. Для цього в країні вже підготували відповідний законопроєкт.

Про це повідомила під час брифінгу заступниця прем'єр-міністра, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд. Вона зауважила, що невдовзі парламент Канади ухвалить відповідний закон, передає 24 канал.

Читайте також На захисті свободи та гідності: як відомі мільярдери підтримують Україну після нападу Росії

Пов'язані з Росією активи заморожуватимуть

Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що найближчими днями мій законопроєкт щодо бюджету буде ухвалений. Він уперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи,

– зазначила Фріланд.

Міністерка зауважила, що відповідну ідею обмірковувала спільно зі США. Також до процесу долучались інші міжнародні партнери. Вона переконана, що надзвичайно важливо займатись розширенням юридичних повноважень. А все тому, що невдовзі необхідні будуть гроші, які дозволять займатись відбудовою України.

"І я не можу назвати більш доречного джерела такого фінансування, ніж конфісковані російські активи", – наголосила Фріланд.

Необхідні "реально ефективні" санкції проти Росії

Зауважимо, що в Оттаві зустрілись міністерки фінансів США та Канади. Джанет Єллен і Христя Фріланд обговорили подальший тиск на Росію. Як зауважила міністерка зі США, важливо спільно працювати над "реально ефективними санкціями".

Вона також додала, що важливо досягнути взаємодії США та Канади, щоб збільшити виробництво енергоносіїв. Саме вони зараз необхідні як Європі, так і іншим країнам. І саме цей крок дозволить забезпечити енергетичну незалежність від країни-агресорки.

Крім того, у США зацікавлені у зміцненні стійкості ланцюжків постачання. Це дозволить скоротити витрати у бюджеті, а також інфляцію. Нагадаємо, що від початку війни Росії проти України економічно страждає не лише наша держава, а й увесь світ.

У Німеччині почали конфісковувати нерухомість росіян

Санкції проти Росії продовжують діяти. Так, у Мюнхені суд ухвалив рішення, у якому йдеться про конфіскацію нерухомого майна депутата російської Держдуми. Імені народного обранця не називають. Натомість відомо, що він позбувся трьох квартир, а також одного банківського рахунка.

Зауважимо, що на цей рахунок депутатові щомісяця надходили по 3 500 євро. Сам же росіянин вкотре довів, що попри всю "скрєпность", інвестують громадяни країни-агресорки саме в "загниваючий" Захід.

Варте уваги – 7 умов для вступу України до ЄС: дивіться відео