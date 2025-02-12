Джастін Трюдо заперечив і розкритикував наміри Трампа про включення Канади до складу США
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заперечив можливість приєднання Канади до США, реагуючи на заяви Дональда Трампа.
- Міністр оборони Канади Білл Блер розкритикував коментарі Трампа, що вони "позбавлені поваги", але не бачить у них серйозної загрози.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна не має наміру ставати 51-м штатом США. Оттава відкинула таку можливість, реагуючи на нещодавні заяви Дональда Трампа.
Також заклики американського лідера розкритикував глава оборонного відомства Канади Білл Блер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News та CTV News.
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Як заяви Трампа прокоментували у Канаді
Під час розмови з колишнім прессекретарем Білого дому Дженом Псакі в ефірі MSNBC "Inside", Трюдо обговорив неодноразові коментарі Дональда Трампа про те, що Канада може стати частиною США. За його словами, це неможливо.
Я знаю, як успішний учасник переговорів, він любить виводити людей з рівноваги. 51-й штат, цього не станеться,
– заявив він.
Водночас міністр оборони Канади Білл Блер сказав, що коментарі Трампа в бік Канади "позбавлені поваги й викликають занепокоєння", але він не бачить в них серйозної загрози. Він наголосив, що Канада "готова стати на захист країни".
"Безумовно, ми стурбовані цими зауваженнями, і я думаю, що в переважній більшості для всіх канадців ці зауваження є образливими. Ми пишаємося нашою країною", – наголосив Блер.
Нагадаємо, нещодавно Трамп висловився, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США. Водночас Майк Волц заявляв, що Канада сама хотіла б приєднатися до США через невдоволення правлінням Трюдо.