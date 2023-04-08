Канаду накрив потужний сніговий шторм: фото крижаного апокаліпсису
Джерело:New York Post
Канаду охопила сильна негода. Льодовий шторм приніс крижаний дощ і сильний вітер. У результаті були повалені дерева та зірвані лінії електропередач.
Через негоду двоє людей загинули. Ще понад мільйон – залишились без електрики. Мовиться про Квебек та Онтаріо. Раніше кількість відключень в обох провінціях перевищила щонайменше 1,3 мільйона.
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Зауважимо, на ці дві провінції припадає більше половини загального населення Канади, яке становить приблизно 39 мільйонів. Постачальники електроенергії в обох провінціях працювали над відновленням електропостачання, але попереджають, що ремонт триватиме кілька днів.
- Одна людина загинула в Квебеку – на неї впало дерево.
- Ще один чоловік загинув у східному Онтаріо. Його так само вдарила гілка.
Реакція влади
Прем'єр-міністр Джастін Трюдо наголосив, що це важкий момент. Ситуація викликає постійне занепокоєння.
Бачити всі ці дерева поваленими, бачити зруйноване життя, це будуть важкими великодніми вихідними для багатьох сімей,
— сказав Трюдо.
Спеціалісти прогнозують, що невдовзі відновлять електропостачання приблизно для 70% споживачів.