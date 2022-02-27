Канал для допомоги військовим: як перемогти російську орду

Журналісти сайту 24 каналу створили ресурс для пришвидшення пошуку допомоги волонтерам та військовим, які зараз захищають нас від російських окупантів.

Прості правила

Якщо ви волонтер та збираєте кошти – надсилайте інформацію з рахунками особи чи організації, які збирають ці кошти.

Читайте репортаж Це жахливий тероризм проти людства, – мешканці Києва про напад Росії

Або, якщо ви волонтер чи організація та маєте кошти, проте шукаєте ресурс, особу чи місце де необхідні для вас речі можна придбати – пишіть нам, допоможемо пришвидшити пошук.

Якщо ви небайдужий громадянин, який має можливість допомогти з речами, зазначеними у списку, чи привезти допомогу в певний пункт – пишіть в наш чат координації або напряму нашим координаторам.

Пишучи координатору каналу, обов’язково вказуйте місто, чіткий список потреб або точну кількість наявної допомоги, яку можете передати.

Також підписуйтесь на спільноти у Facebook та Instagram.